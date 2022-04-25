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Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
5.0
3
370 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
    Арт. Х15590
    5.0
    3
    Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
    Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
    Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
      Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
      Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
      Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210

      Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210

      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15590
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      370 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить очки Спектр можно любому вне зависимости от профессии: они подойдут как строителю, ремонтнику, монтеру, столяру, так и садовнику, фермеру для защиты от солнечного света. Очки 02 Spectrum прозрачные обладают универсальным корпусом, приятным дизайном. Плотно прилегают за счет регулируемых дужек, комфортны в носке. Стекло из оптического минерального материала - ударопрочное, не царапается, долго носится и не запотевает при перепаде температур. Благодаря своей форме и наличию вентиляционных отверстий на корпусе, эти очки обеспечивают оптимальный приток воздуха к глазам, и при этом не пропускают пыль и влагу. Они устойчивы к воздействию химически агрессивных жидкостей, искрам, попаданию абразивных и твердых загрязняющих частиц, поэтому пригодятся не только на улице, но и в рабочем помещении.

        Преимущества открытых очков РОСОМЗ О2 SPECTRUM:

        • Универсальные;
        • Хорошо защищают;
        • Долго служат;
        • Удобные.

        Комплектация:

        • Очки;
        • Упаковка.