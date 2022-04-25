Защитные очки Росомз 02-У Спектр 10210
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
Купить очки Спектр можно любому вне зависимости от профессии: они подойдут как строителю, ремонтнику, монтеру, столяру, так и садовнику, фермеру для защиты от солнечного света. Очки 02 Spectrum прозрачные обладают универсальным корпусом, приятным дизайном. Плотно прилегают за счет регулируемых дужек, комфортны в носке. Стекло из оптического минерального материала - ударопрочное, не царапается, долго носится и не запотевает при перепаде температур. Благодаря своей форме и наличию вентиляционных отверстий на корпусе, эти очки обеспечивают оптимальный приток воздуха к глазам, и при этом не пропускают пыль и влагу. Они устойчивы к воздействию химически агрессивных жидкостей, искрам, попаданию абразивных и твердых загрязняющих частиц, поэтому пригодятся не только на улице, но и в рабочем помещении.
Преимущества открытых очков РОСОМЗ О2 SPECTRUM:
- Универсальные;
- Хорошо защищают;
- Долго служат;
- Удобные.
Комплектация:
- Очки;
- Упаковка.