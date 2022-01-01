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Очки защитные ESAB 2014 PRO дымчатые
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Очки
    Очки защитные ESAB 2014 PRO дымчатые
    Арт. X13280362

      Очки защитные ESAB 2014 PRO дымчатые

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280362

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки защитные дымчатые. Выполнены защитные очки ESAB PRO затемненные из высококачественного пластика, слабо подвержены механическим повреждениям, защищают глаза. Эти новые защитные очки могут быть использованы для различных работ по металлу. Они чрезвычайно легкие, долговечные и удобные. Имеют четыре типа линз.