Очки защитные ESAB 2014 PRO дымчатые

Очки защитные дымчатые. Выполнены защитные очки ESAB PRO затемненные из высококачественного пластика, слабо подвержены механическим повреждениям, защищают глаза. Эти новые защитные очки могут быть использованы для различных работ по металлу. Они чрезвычайно легкие, долговечные и удобные. Имеют четыре типа линз.