Очки защитные Esab 2016 PRO затемнение 5
Арт. X13280363
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Линзы защищают от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Степень защиты 5 DIN. Очки подходят для газосварки, газовой и плазменной резки. Артикул 0700012033. Чрезвычайно легкие, долговечные и удобные. Очки выпускаются с линзами различной формы наивысшего оптического класса со специальным твердым покрытием, предотвращающим появление царапин.