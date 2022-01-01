Очки защитные Esab 2016 PRO затемнение 5

Линзы защищают от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Степень защиты 5 DIN. Очки подходят для газосварки, газовой и плазменной резки. Артикул 0700012033. Чрезвычайно легкие, долговечные и удобные. Очки выпускаются с линзами различной формы наивысшего оптического класса со специальным твердым покрытием, предотвращающим появление царапин.



