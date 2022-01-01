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Очки защитные Esab 2016 PRO затемнение 5
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Очки
    Очки защитные Esab 2016 PRO затемнение 5
    Арт. X13280363

      Очки защитные Esab 2016 PRO затемнение 5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280363

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Линзы защищают от инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Степень защиты 5 DIN. Очки подходят для газосварки, газовой и плазменной резки. Артикул 0700012033. Чрезвычайно легкие, долговечные и удобные. Очки выпускаются с линзами различной формы наивысшего оптического класса со специальным твердым покрытием, предотвращающим появление царапин.