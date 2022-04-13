Защитные очки Esab Origo Spec 2030 (прозрачные)
Арт. X13280387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Швеция
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Родина бренда
|Швеция
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки Warrior Spec ESAB 0700012030 СВ000009526-1 предназначены для защиты глаз от механического воздействия при проведении производственных работ. Линзы имеют прочное покрытие, что обеспечивает длительный срок службы без ухудшения оптических свойств. Очки оснащены легкой оправой и мягкими дужками, благодаря чему обеспечивается прочный обхват головы и отсутствие давления на височную область. Нескользящие носовые упоры делают ношение очков более комфортным. Прозрачные линзы имеют 1 оптический класс, защищают от ультрафиолетового излучения.
Преимущества
- Линзы имеют прочное покрытие
- Легкие и прочные
- Нескользящие носовые упоры
- Защищают от ультрафиолетового излучения