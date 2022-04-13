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Защитные очки Esab Origo Spec 2030 (прозрачные)
5.0
1
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Esab Origo Spec 2030 (прозрачные)
    Арт. X13280387
    5.0
    1
    Защитные очки Esab Origo Spec 2030 (прозрачные)

      Защитные очки Esab Origo Spec 2030 (прозрачные)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280387
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Страна производства
      		Швеция
      Родина бренда
      		Швеция
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки Warrior Spec ESAB 0700012030 СВ000009526-1 предназначены для защиты глаз от механического воздействия при проведении производственных работ. Линзы имеют прочное покрытие, что обеспечивает длительный срок службы без ухудшения оптических свойств. Очки оснащены легкой оправой и мягкими дужками, благодаря чему обеспечивается прочный обхват головы и отсутствие давления на височную область. Нескользящие носовые упоры делают ношение очков более комфортным. Прозрачные линзы имеют 1 оптический класс, защищают от ультрафиолетового излучения.

        Преимущества

        • Линзы имеют прочное покрытие
        • Легкие и прочные
        • Нескользящие носовые упоры
        • Защищают от ультрафиолетового излучения