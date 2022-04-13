Защитные очки Esab Origo Spec 2030 (прозрачные)

Преимущества

Линзы имеют прочное покрытие

Легкие и прочные



Нескользящие носовые упоры



Защищают от ультрафиолетового излучения



Очки Warrior Spec ESAB 0700012030 СВ000009526-1 предназначены для защиты глаз от механического воздействия при проведении производственных работ. Линзы имеют прочное покрытие, что обеспечивает длительный срок службы без ухудшения оптических свойств. Очки оснащены легкой оправой и мягкими дужками, благодаря чему обеспечивается прочный обхват головы и отсутствие давления на височную область. Нескользящие носовые упоры делают ношение очков более комфортным. Прозрачные линзы имеют 1 оптический класс, защищают от ультрафиолетового излучения.