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Защитные очки Esab Origo Spec, затемненные
5.0
2
1 160 ₽
Очки
    Защитные очки Esab Origo Spec, затемненные
    Арт. X13280381
    5.0
    2
    Защитные очки Esab Origo Spec, затемненные

      Защитные очки Esab Origo Spec, затемненные

      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13280381
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esab
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Очки защитные затемненные ESAB Origo Spec пригодятся при работе в солнечную погоду или при ярком освещении. Очки имеют затемненные линзы 1 оптического класса – они защищают глаза от ультрафиолетового излучения, предотвращают появление бликов, снижают нагрузку на глаза. ESAB Origo Spec обладают мягкими дужками на легкой оправе, поэтому не давят на уши и виски. Они обеспечивают комфорт при ношении и эффективную защиту органов зрения во время производственных работ. В Интернет-магазине “Бигам” купить очки ESAB Origo Spec можно с доставкой в любой регион.

        Преимущества очки защитные ESAB Origo Spec:

        • Комфортны при ношении;
        • Не оказывают давления на височную область;
        • Защищают глаза от солнечного света;
        • Уменьшают блики;
        • Снижают напряжение глаз.

        Комплектация:

        • Очки;
        • Упаковка.