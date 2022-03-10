Защитные очки Esab Origo Spec, затемненные
Арт. X13280381
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
Очки защитные затемненные ESAB Origo Spec пригодятся при работе в солнечную погоду или при ярком освещении. Очки имеют затемненные линзы 1 оптического класса – они защищают глаза от ультрафиолетового излучения, предотвращают появление бликов, снижают нагрузку на глаза. ESAB Origo Spec обладают мягкими дужками на легкой оправе, поэтому не давят на уши и виски. Они обеспечивают комфорт при ношении и эффективную защиту органов зрения во время производственных работ. В Интернет-магазине “Бигам” купить очки ESAB Origo Spec можно с доставкой в любой регион.
Преимущества очки защитные ESAB Origo Spec:
- Комфортны при ношении;
- Не оказывают давления на височную область;
- Защищают глаза от солнечного света;
- Уменьшают блики;
- Снижают напряжение глаз.
Комплектация:
- Очки;
- Упаковка.