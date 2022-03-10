Защитные очки Esab Origo Spec, затемненные

Очки защитные затемненные ESAB Origo Spec пригодятся при работе в солнечную погоду или при ярком освещении. Очки имеют затемненные линзы 1 оптического класса – они защищают глаза от ультрафиолетового излучения, предотвращают появление бликов, снижают нагрузку на глаза. ESAB Origo Spec обладают мягкими дужками на легкой оправе, поэтому не давят на уши и виски. Они обеспечивают комфорт при ношении и эффективную защиту органов зрения во время производственных работ. В Интернет-магазине “Бигам” купить очки ESAB Origo Spec можно с доставкой в любой регион.

Преимущества очки защитные ESAB Origo Spec:

Комфортны при ношении;

Не оказывают давления на височную область;

Защищают глаза от солнечного света;

Уменьшают блики;

Снижают напряжение глаз.

Комплектация: