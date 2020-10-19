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Защитные очки Hammer ACTIVE O15
5.0
1
220 ₽
Очки
    Защитные очки Hammer ACTIVE O15
    Арт. Х1550
    5.0
    1
    Защитные очки Hammer ACTIVE O15
    Защитные очки Hammer ACTIVE O15
      Защитные очки Hammer ACTIVE O15
      Защитные очки Hammer ACTIVE O15

      Защитные очки Hammer ACTIVE O15

      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1550
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hammer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки из PC super с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и царапанию. Надежная защита глаз от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения. Предназначены для шлифовальных, сверлильных, фрезировальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.

        Преимущества

        • Антизапотевание
        • Надежная защита
        • Широкая область использования