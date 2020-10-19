Защитные очки Hammer ACTIVE O15

Преимущества

Антизапотевание

Надежная защита



Широкая область использования

Очки из PC super с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и царапанию. Надежная защита глаз от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения. Предназначены для шлифовальных, сверлильных, фрезировальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.