Защитные очки Hammer ACTIVE O15
Арт. Х1550
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки из PC super с незапотевающим покрытием изнутри, снаружи устойчивым к истиранию и царапанию. Надежная защита глаз от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения. Предназначены для шлифовальных, сверлильных, фрезировальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов.
Преимущества
- Антизапотевание
- Надежная защита
- Широкая область использования