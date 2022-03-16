Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
Арт. X13280364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- О55 HAMMER PROFI - мягкий носоупор для комфортной работы, мягкие вставки на заушнике из материала Evoprene, увеличенная боковая защита за счет панорамного стекла, защита сверху. Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором.
Преимущества
- защитное стекло из оптически прозрачного РС super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию
- устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
- очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения