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Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
5.0
2
Найти аналог
Очки
    Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
    Арт. X13280364
    5.0
    2
    Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
    Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
    Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
    Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
      Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
      Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
      Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530
      Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530

      Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280364
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hammer
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • О55 HAMMER PROFI - мягкий носоупор для комфортной работы, мягкие вставки на заушнике из материала Evoprene, увеличенная боковая защита за счет панорамного стекла, защита сверху. Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором.

        Преимущества

        • защитное стекло из оптически прозрачного РС super с двусторонним незапотевающим покрытием, устойчивым к  истиранию и царапанию
        • устойчивы к растворам химических кислот и щелочей
        • очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения

            