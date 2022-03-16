Защитные открытые очки Hammer PROFI 055 15530

Преимущества

О55 HAMMER PROFI - мягкий носоупор для комфортной работы, мягкие вставки на заушнике из материала Evoprene, увеличенная боковая защита за счет панорамного стекла, защита сверху. Очки легкие современные незапотевающие универсального применения с увеличенным панорамным обзором.