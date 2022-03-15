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Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431
5.0
2
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431
    Арт. Х15396
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431
    Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431
    Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431
      Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431
      Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431
      Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431

      Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15396
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки О34 PROGRESS с новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита, за счет уникального заушника со специальными вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, исключающим попадание пыли  и  твердых  частиц  в   пространство под очками. Современные очки  универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня.

        Преимущества

        • Минеральное стекло устойчиво к повышенным температурам
        • В заушниках есть отверстия для вентиляции подочкового пространства
        • Антизапотевание
        • Легкие и прочные