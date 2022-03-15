Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431
Арт. Х15396
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки О34 PROGRESS с новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита, за счет уникального заушника со специальными вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, исключающим попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками. Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня.
Преимущества
- Минеральное стекло устойчиво к повышенным температурам
- В заушниках есть отверстия для вентиляции подочкового пространства
- Антизапотевание
- Легкие и прочные