Защитные очки Росомз ОЗ4-Г1 Прогресс 13431

Преимущества

Минеральное стекло устойчиво к повышенным температурам

В заушниках есть отверстия для вентиляции подочкового пространства



Антизапотевание



Легкие и прочные



Очки О34 PROGRESS с новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от твердых частиц сверху, увеличенная боковая защита, за счет уникального заушника со специальными вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, исключающим попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками. Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня.