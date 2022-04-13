Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713

Защитные открытые очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN 2-1,2 PC 13713 обладают панорамным стеклом из прозрачного материала РС StrongGlassTM, который обладает влагостойким, незапотевающим двухсторонним покрытием. Угол наклона панорамного стекла и длина заушников регулируются. Очки обладают стойкостью к ударам, УФ-лучам, химическим кислотам и щелочам. Изделие используется в медицинских учреждениях и для станочных работ с целью повышения видимости и контрастности.



Преимущества