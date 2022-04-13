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Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
5.0
2
185 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
    Арт. X1052452
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
    Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
    Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
    Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713

      Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713

      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1052452
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      185 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN 2-1,2 PC 13713 обладают панорамным стеклом из прозрачного материала РС StrongGlassTM, который обладает влагостойким, незапотевающим двухсторонним покрытием. Угол наклона панорамного стекла и длина заушников регулируются. Очки обладают стойкостью к ударам, УФ-лучам, химическим кислотам и щелочам. Изделие используется в медицинских учреждениях и для станочных работ с целью повышения видимости и контрастности.

        Преимущества

        • Обладают панорамным стеклом
        • Угол наклона панорамного стекла и длина заушников регулируются
        • Очки обладают стойкостью к ударам, УФ-лучам, химическим кислотам и щелочам