Защитные очки Росомз ОЗ7 Титан универсал-контраст 13713
Арт. X1052452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
Защитные открытые очки РОСОМЗ О37 UNIVERSAL TITAN 2-1,2 PC 13713 обладают панорамным стеклом из прозрачного материала РС StrongGlassTM, который обладает влагостойким, незапотевающим двухсторонним покрытием. Угол наклона панорамного стекла и длина заушников регулируются. Очки обладают стойкостью к ударам, УФ-лучам, химическим кислотам и щелочам. Изделие используется в медицинских учреждениях и для станочных работ с целью повышения видимости и контрастности.
Преимущества
- Обладают панорамным стеклом
- Угол наклона панорамного стекла и длина заушников регулируются
- Очки обладают стойкостью к ударам, УФ-лучам, химическим кислотам и щелочам
- Обладают панорамным стеклом