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Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724
5.0
2
Найти аналог
Очки
    Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724
    Арт. Х15399
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724
    Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724
    Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724
      Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724
      Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724
      Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724

      Защитные очки Росомз ОЗ7-В1 Титан 13724

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15399
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки с высшим первым классом оптики, универсального применения, с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала Plexiglas СЕ твердый оптически прозрачный с защитой от УФ-излучения, с твердым покрытием от истирания и царапания. Регулируется угол наклона защитного панорамного стекла и длина заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-излучения, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей.

        Преимущества

        • Антизапотевание
        • Отличаются стойкостью к царапинам и ударам, устойчивостью к растворам кислот и щелочей
        • Регулировка заушников по длине и угла положения панорамного стекла
        • Очки имеют стекло-светофильтр 5-2,5