Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2
Арт. Х15412
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом-светофильтром из ацетата целлюлозы, мягким корпусом из эластичного материала, отличающегося устойчивостью к воздействию высоких температур, высокой электрической сопротивляемостью и химической устойчивостью, широкой полосой обтюрации, а также с широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя
Преимущества
- Легкие и прочные
- Антизапотевание
- Панорамное защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы