Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2

Преимущества

Легкие и прочные

Антизапотевание



Панорамное защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы



Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом-светофильтром из ацетата целлюлозы, мягким корпусом из эластичного материала, отличающегося устойчивостью к воздействию высоких температур, высокой электрической сопротивляемостью и химической устойчивостью, широкой полосой обтюрации, а также с широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя