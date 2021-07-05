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Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2
5.0
1
1 090 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2
    Арт. Х15412
    5.0
    1
    Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2
    Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2
      Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2
      Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2

      Защитные очки Росомз Супер панорама ЗН11 21138 пл-Г2

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15412
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом-светофильтром из ацетата целлюлозы, мягким корпусом из эластичного материала, отличающегося устойчивостью к воздействию высоких температур, высокой электрической сопротивляемостью и химической устойчивостью, широкой полосой обтюрации, а также с широкой регулируемой наголовной лентой, надежно и удобно фиксирующей очки на голове пользователя

        Преимущества

        • Легкие и прочные
        • Антизапотевание
        • Панорамное защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы