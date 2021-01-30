Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513

Преимущества

Материал ударопрочный и химически стойкий

Специальное покрытие гарантирует защиту от царапин



Длина заушников регулируется

Защитные открытые очки РОСОМЗ О45 ВИЗИОН CONTRAST 2-1,2 PL 14513 - средство индивидуальной защиты, используемое во время выполнения работ на производстве. Материал панорамного стекла - Plexiglas обладает ударопрочностью и химической стойкостью. Специальное покрытие гарантирует защиту от царапин. Данные очки отлично сидят, длина заушников регулируется. Применяются для защиты органов зрения от попадания твердых частиц механически обрабатываемого материала, от опасного для глаз УФ-излучения.