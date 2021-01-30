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Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513
1.0
1
170 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513
    Арт. X13280377
    1.0
    1
    Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513
    Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513
    Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513
      Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513
      Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513
      Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513

      Защитные очки Росомз ВИЗИОН CONTRAST O45 14513

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280377
      1.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитные открытые очки РОСОМЗ О45 ВИЗИОН CONTRAST 2-1,2 PL 14513 - средство индивидуальной защиты, используемое во время выполнения работ на производстве. Материал панорамного стекла - Plexiglas обладает ударопрочностью и химической стойкостью. Специальное покрытие гарантирует защиту от царапин. Данные очки отлично сидят, длина заушников регулируется. Применяются для защиты органов зрения от попадания твердых частиц механически обрабатываемого материала, от опасного для глаз УФ-излучения.

        Преимущества

        • Материал ударопрочный и химически стойкий
        • Специальное покрытие гарантирует защиту от царапин
        • Длина заушников регулируется