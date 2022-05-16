Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45

Преимущества

Увеличенная защита сверху

Регулируемый угол наклона стекла

Ношение с корригирующими очками

Литой носоупор

Диапазон рабочих температур: от -5 до +55 С

Очки с высшим первым классом оптики, эргономичные, универсального применения с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, увеличенной боковой защитой из оптически прозрачного материала (см. артикулы) с твердым покрытием от истирания и царапин. Надежная защита глаз сверху и с боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.