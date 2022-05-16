Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
Арт. X13280376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
- Очки с высшим первым классом оптики, эргономичные, универсального применения с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, увеличенной боковой защитой из оптически прозрачного материала (см. артикулы) с твердым покрытием от истирания и царапин. Надежная защита глаз сверху и с боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.
Преимущества
- Увеличенная защита сверху
- Регулируемый угол наклона стекла
- Ношение с корригирующими очками
- Литой носоупор
- Диапазон рабочих температур: от -5 до +55 С