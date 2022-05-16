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Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
5.0
3
170 ₽
Очки
    Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
    Арт. X13280376
    5.0
    3
    Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
    Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
    Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
    Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45
      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45

      Очки защитные Росомз ВИЗИОН О45

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13280376
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки с высшим первым классом оптики, эргономичные, универсального применения с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, увеличенной боковой защитой из оптически прозрачного материала (см. артикулы) с твердым покрытием от истирания и царапин. Надежная защита глаз сверху и с боков от летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.

        Преимущества

        • Увеличенная защита сверху
        • Регулируемый угол наклона стекла
        • Ношение с корригирующими очками
        • Литой носоупор
        • Диапазон рабочих температур: от -5 до +55 С