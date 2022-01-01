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Очки защитные Росомз ЗП-2"Панорама сталь" 35206
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Очки
    Очки защитные Росомз ЗП-2"Панорама сталь" 35206
    Арт. Х15632
    Очки защитные Росомз ЗП-2"Панорама сталь" 35206

      Очки защитные Росомз ЗП-2"Панорама сталь" 35206

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15632

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки имеют защитный экран из стальной сетки, покрытой антикоррозийной краской. Внутренняя часть очков оснащена широкой полосой обтюрации. Защитные очки надежно фиксируются на голове с помощью широкой эластичной ленты. Рекомендации к использованию: для защиты органов зрения от крупных частиц, осколков при камнетесных, производственных, строительных и других работах с повышенной травмоопасностью глаз.

        Преимущества

        • Корпус изготовлен из Evoprene
        • Можно эксплуатировать в диапазоне температур -50 до +130С
        • Экран усилен стальной сеткой с ячейкой 0.7 х 0.7 мм, сетка не искажает предметы и безопасно для глаз
        • Размер ячейки подобран оптимальный для удобства использования очков
        • Очки оптимально подходят для работ с образованием крупных осколков
        • Очки с подобными характеристика используются во время дробления или обработке материала (камень, металл) с возможностью образования осколков и большого количества абразивной пыли
        • Во время изготовления соблюдается ГОСТ 12.4.013-97
        • 2 уровень защиты от ультрафиолета - не солнцезащитные очки
        • Можно использовать с корригирующими очками
        • Стальная проволока покрыта нитроэмалью для исключения появления ржавчины
         