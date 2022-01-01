Очки защитные Росомз ЗП-2"Панорама сталь" 35206
Арт. Х15632
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Очки имеют защитный экран из стальной сетки, покрытой антикоррозийной краской. Внутренняя часть очков оснащена широкой полосой обтюрации. Защитные очки надежно фиксируются на голове с помощью широкой эластичной ленты. Рекомендации к использованию: для защиты органов зрения от крупных частиц, осколков при камнетесных, производственных, строительных и других работах с повышенной травмоопасностью глаз.
Преимущества
- Корпус изготовлен из Evoprene
- Можно эксплуатировать в диапазоне температур -50 до +130С
- Экран усилен стальной сеткой с ячейкой 0.7 х 0.7 мм, сетка не искажает предметы и безопасно для глаз
- Размер ячейки подобран оптимальный для удобства использования очков
- Очки оптимально подходят для работ с образованием крупных осколков
- Очки с подобными характеристика используются во время дробления или обработке материала (камень, металл) с возможностью образования осколков и большого количества абразивной пыли
- Во время изготовления соблюдается ГОСТ 12.4.013-97
- 2 уровень защиты от ультрафиолета - не солнцезащитные очки
- Можно использовать с корригирующими очками
- Стальная проволока покрыта нитроэмалью для исключения появления ржавчины