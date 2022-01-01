Очки защитные Росомз ЗП-2"Панорама сталь" 35206

Преимущества

Очки имеют защитный экран из стальной сетки, покрытой антикоррозийной краской. Внутренняя часть очков оснащена широкой полосой обтюрации. Защитные очки надежно фиксируются на голове с помощью широкой эластичной ленты. Рекомендации к использованию: для защиты органов зрения от крупных частиц, осколков при камнетесных, производственных, строительных и других работах с повышенной травмоопасностью глаз.