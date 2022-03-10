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Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110
5.0
2
1 310 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110
    Арт. Х15431
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110
    Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110
    Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110
      Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110
      Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110
      Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110

      Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110

      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х15431
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки с минеральными упрочненными стеклами увеличенного размера в жестком металлическом стеклодержателе с эффективной вентиляцией подочкового пространства, мягким обтюратором из резины, покрытой стойкой и гигиеничной тканью и регулируемой наголовной лентой. Защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 0,6 Дж.    Оптимальное сочетание применяемых материалов и высокие экплуатационные свойства обеспечивают максимальный комфорт в тяжелых производственных условиях, связанных с повышенным температурным режимом, с высоким количеством абразива, масел, жиров и других загрязняющих веществ. Защитные стекла сверхустойчивы к царапанию и истиранию

        Преимущества

        • Легкие и прочные
        • Высокое качество