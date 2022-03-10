Защитные очки Росомз ЗП1-У 30110

Преимущества

Легкие и прочные

Высокое качество

Очки с минеральными упрочненными стеклами увеличенного размера в жестком металлическом стеклодержателе с эффективной вентиляцией подочкового пространства, мягким обтюратором из резины, покрытой стойкой и гигиеничной тканью и регулируемой наголовной лентой. Защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 0,6 Дж. Оптимальное сочетание применяемых материалов и высокие экплуатационные свойства обеспечивают максимальный комфорт в тяжелых производственных условиях, связанных с повышенным температурным режимом, с высоким количеством абразива, масел, жиров и других загрязняющих веществ. Защитные стекла сверхустойчивы к царапанию и истиранию