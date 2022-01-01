Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией Росомз зн55 spark super (2с-1,2 pc) 25530

Преимущества

Защитное стекло из бесцветного поликарбоната (РС super) с твердым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазу, стороне

Мягкий корпус из ПВХ

Удобная регулируемая наголовная лента

Очки с непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором, эффективной системой вентиляции, легко моются и очищаются от загрязнений. Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.