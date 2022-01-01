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Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией Росомз зн55 spark super (2с-1,2 pc) 25530
390 ₽
Очки
    Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией Росомз зн55 spark super (2с-1,2 pc) 25530
    Арт. О00000015466
    Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией Росомз зн55 spark super (2с-1,2 pc) 25530

      Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией Росомз зн55 spark super (2с-1,2 pc) 25530

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015466

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки с непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором, эффективной системой вентиляции, легко моются и очищаются от загрязнений. Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.

        Преимущества

        • Защитное стекло из бесцветного поликарбоната (РС super) с твердым покрытием на наружной стороне и  с незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазу, стороне
        • Мягкий корпус из ПВХ
        • Удобная регулируемая наголовная лента