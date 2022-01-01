Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией Росомз зн55 spark super (2с-1,2 pc) 25530
Арт. О00000015466
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией Росомз зн55 spark super (2с-1,2 pc) 25530
Арт. О00000015466
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Да
- Очки с непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором, эффективной системой вентиляции, легко моются и очищаются от загрязнений. Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.
Преимущества
- Защитное стекло из бесцветного поликарбоната (РС super) с твердым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазу, стороне
- Мягкий корпус из ПВХ
- Удобная регулируемая наголовная лента