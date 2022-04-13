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Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
5.0
2
350 ₽
Очки
    Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
    Арт. Х1552
    5.0
    2
    Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
    Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
    Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
    Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
      Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
      Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
      Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111
      Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111

      Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1552
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки ЗН11 "Панорама" с обтюратором 24111 представляют собой средство индивидуальной защиты. Необходимы при эксплуатации с опасным электроинструментом: угловыми шлифовальными машинами, лобзиками, цепными пилами, дрелями-шуруповертами.Используются для предохранения области глаз пользователя от попадания частиц камня, деревянной и металлической стружкой, брызг вредоносных растворов. Закрытая конструкция препятствует проникновению любых опасных мелких частиц в защищенную область.

        Преимущества

        • ПВХ в качестве материала изготовления: корпус мягкий и эластичный, имеющий устойчивость к следам повреждений
        • Надежная фиксация на голове оператора за счет ремешка, длина которого регулируется в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя
        • Вентиляционные отверстия, исключающие запотевание