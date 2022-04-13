Защитные очки с обтюратором Росомз ЗН11 Панорама 24111

Преимущества

ПВХ в качестве материала изготовления: корпус мягкий и эластичный, имеющий устойчивость к следам повреждений

Надежная фиксация на голове оператора за счет ремешка, длина которого регулируется в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя

Вентиляционные отверстия, исключающие запотевание





Очки ЗН11 "Панорама" с обтюратором 24111 представляют собой средство индивидуальной защиты. Необходимы при эксплуатации с опасным электроинструментом: угловыми шлифовальными машинами, лобзиками, цепными пилами, дрелями-шуруповертами.Используются для предохранения области глаз пользователя от попадания частиц камня, деревянной и металлической стружкой, брызг вредоносных растворов. Закрытая конструкция препятствует проникновению любых опасных мелких частиц в защищенную область.