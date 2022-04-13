Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107

Преимущества

Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие

Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию



Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene



Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности



Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующим эффектом, антистатичностью. Эффективная система вентиляции исклучает запотевание защитного стекла. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Обеспечивает защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом,абразива, капель жидкостей( в том числе химических растворов), УФ-излучения, ИК-излучения (стекло-светофильтр), повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя.Изготовлены без металлических деталей, из материалов обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.