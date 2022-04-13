Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107
5.0
2
860 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107
    Арт. Х15428
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107
    Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107
    Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107
      Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107
      Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107
      Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107

      Защитные очки Росомз ЗН11 Супер панорама 21107

      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15428
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующим эффектом, антистатичностью. Эффективная система вентиляции исклучает запотевание защитного стекла.  Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.    Обеспечивает защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом,абразива, капель жидкостей( в том числе химических растворов), УФ-излучения, ИК-излучения (стекло-светофильтр), повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя.Изготовлены без металлических деталей, из материалов обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.

        Преимущества

        • Панорамное стекло имеет двухстороннее покрытие
        • Наружный твердый слой устойчив к истиранию и царапанию
        • Корпус выполнен из мягкого и эластичного материала Evoprene
        • Очки хорошо проветриваются и не запотевают даже в условиях большой влажности