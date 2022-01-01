Очки защитные ЗН11-В2 "Супер Панорама" 21128

Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующим эффектом, антистатичностью. Эффективная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Мягкий корпус из эластичного материалаEvoprene, устойчивого к воздействию низких и высоких температур в диапазоне от -0º С до +120ºС, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью, с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо и утомление работающего.

Обеспечивает защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей( в том числе химических растворов), УФ-излучения, ИК-излучения (стекло-светофильтр), повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. Широкая регулируемая лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя. Изготовлены без металлических деталей, из материалов обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.