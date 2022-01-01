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Очки защитные ЗН11-В2 "Супер Панорама" 21128
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Очки
    Очки защитные ЗН11-В2 "Супер Панорама" 21128
    Арт. X13280368
    Очки защитные ЗН11-В2 "Супер Панорама" 21128

      Очки защитные ЗН11-В2 "Супер Панорама" 21128

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280368

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующим эффектом, антистатичностью. Эффективная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла.  Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Мягкий корпус из эластичного материалаEvoprene, устойчивого к воздействию низких и высоких температур в диапазоне от -0º С  до +120ºС, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью, с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо и утомление работающего.
           Обеспечивает защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей( в том числе химических растворов), УФ-излучения, ИК-излучения (стекло-светофильтр), повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры. Широкая регулируемая лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя. Изготовлены без металлических деталей, из материалов обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.