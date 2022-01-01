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Очки защитные закрытые ЗН13-Т (21308)
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Очки
    Очки защитные закрытые ЗН13-Т (21308)
    Арт. Х15592
    Очки защитные закрытые ЗН13-Т (21308)

      Очки защитные закрытые ЗН13-Т (21308)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15592

      Характеристики

      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Антизапотевающее покрытие
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Очки надежные классичесие с непрямой вентиляцией, с защитными безосколочными стеклами ТРИПЛЕКС, мягким корпусом из ПВХ пластика. Очки предназначены для работы в тяжелых и травмоопасных условиях труда в металлургической, машиностроительной, нефте- газохимическойотраслях. Отлично себя зарекомендовали при обработке материалов свободным абразивом, а также брызг неразъеда-ющих жидкостей и от сочетания их с воздейст-вием твердых частиц при температуре окружающей среды от -20 до +50°С в  производственных помещениях и на открытых площадках.