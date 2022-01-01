Очки защитные закрытые ЗН13-Т (21308)

Описание: Очки надежные классичесие с непрямой вентиляцией, с защитными безосколочными стеклами ТРИПЛЕКС, мягким корпусом из ПВХ пластика. Очки предназначены для работы в тяжелых и травмоопасных условиях труда в металлургической, машиностроительной, нефте- газохимическойотраслях. Отлично себя зарекомендовали при обработке материалов свободным абразивом, а также брызг неразъеда-ющих жидкостей и от сочетания их с воздейст-вием твердых частиц при температуре окружающей среды от -20 до +50°С в производственных помещениях и на открытых площадках.