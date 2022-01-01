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Очки защитные ЗН62-Т "Генерал" 26208
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Очки
    Очки защитные ЗН62-Т "Генерал" 26208
    Арт. X13280365

      Очки защитные ЗН62-Т "Генерал" 26208

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280365

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки с жестким стеклодержателем, изготовленным из термостойкой пластмассы, гарантирует надежную фиксацию стекол при высоких температурах, мягкий корпус из ПВХ пластиката, эффективная система вентиляции за счет клапанов. Защитные бесцветные безосколочные стекла триплекс отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.