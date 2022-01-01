Очки защитные ЗН62-Т "Генерал" 26208
Арт. X13280365
Характеристики
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Производитель
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Нет
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Защита от летящих частиц
|Нет
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Очки с диоптриями
|Нет
- Очки с жестким стеклодержателем, изготовленным из термостойкой пластмассы, гарантирует надежную фиксацию стекол при высоких температурах, мягкий корпус из ПВХ пластиката, эффективная система вентиляции за счет клапанов. Защитные бесцветные безосколочные стекла триплекс отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.