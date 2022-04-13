Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111

Преимущества

Антизапотевание

Панорамное защитное стекло



Широкая область применения

Очки незапотевающие без вентиляционных отверстий плотно прилегают к лицу, надежно фиксируются широкой наголовной лентой. Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного материала Plexiglas CE. Комплектуются флаконом-капельницей с жидкостью против запотевания. РЕКОМЕНДУЮТСЯ для работы с растворами кислот и щелочей, маслами, жирами и бензином, газами и парами, вызывающими раздражение глаз, например озоном, пылью (муки, сахара, солей, извести), работы при повышенных температурах, когда нужно защитить глаза от раздражающих факторов (агрессивных и неагрессивных жидкостей, абразивных твердых частиц)