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Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111
5.0
2
330 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111
    Арт. Х15639
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111
    Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111
    Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111
      Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111
      Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111
      Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111

      Защитные очки Росомз ЗНГ-1 Панорама 22111

      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15639
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки незапотевающие без вентиляционных отверстий плотно прилегают к лицу, надежно фиксируются широкой наголовной лентой. Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного материала Plexiglas CE. Комплектуются флаконом-капельницей с жидкостью против запотевания. РЕКОМЕНДУЮТСЯ для работы с растворами кислот и щелочей, маслами, жирами и бензином, газами и парами, вызывающими раздражение глаз, например озоном, пылью (муки, сахара, солей, извести), работы при повышенных температурах, когда нужно защитить глаза от раздражающих факторов (агрессивных и неагрессивных жидкостей, абразивных твердых частиц)

        Преимущества

        • Антизапотевание
        • Панорамное защитное стекло
        • Широкая область применения 