Очки защитные ЗП-2"Супер Панорама" 30207

Очки плотно прилегающие, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств. Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного материала Plexiglas CE. Мягкий корпус из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации. Обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l = 350 нм и панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Новая современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Широкая регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя. Масса - не более 110 г. Возможно ношение с корригирующими очками.