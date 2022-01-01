Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Очки защитные ЗП-2"Супер Панорама" 30207
Найти аналог
Очки
    Очки защитные ЗП-2"Супер Панорама" 30207
    Арт. X13280378

      Очки защитные ЗП-2"Супер Панорама" 30207

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13280378

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Нет
      Защита от летящих частиц
      		Нет
      Очки с диоптриями
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Очки плотно прилегающие, комфортные и удобные с высокой степенью защитных свойств. Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного материала Plexiglas CE. Мягкий корпус из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации. Обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l = 350 нм и панорамный обзор при полном отсутствии искажений. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Новая современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Широкая регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя. Масса - не более 110 г. Возможно ношение с корригирующими очками.