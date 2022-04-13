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Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
5.0
2
170 ₽
Очки
    Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
    Арт. Х15440
    5.0
    2
    Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
    Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
    Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
      Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
      Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
      Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811

      Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х15440
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Очки с защитным стеклом из оптически прозрачного материала. Защита от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со среднеэнергетическим ударом, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.

        Преимущества

        • Защитные закрытые очки с прямой вентиляцией
        • Удобны за счет регулируемой ремешка и мягкого корпуса
        • Защитное стекло выполнено из поликарбоната, обладающего термостойкостью и высокой прочностью
        • Благодаря системе вентиляции обеспечен хороший воздухообмен