Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811

Преимущества

Защитные закрытые очки с прямой вентиляцией

Удобны за счет регулируемой ремешка и мягкого корпуса



Защитное стекло выполнено из поликарбоната, обладающего термостойкостью и высокой прочностью



Благодаря системе вентиляции обеспечен хороший воздухообмен



Очки с защитным стеклом из оптически прозрачного материала. Защита от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со среднеэнергетическим ударом, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.