Защитные очки Росомз ЗП8 Эталон 30811
Арт. Х15440
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Да
- Очки с защитным стеклом из оптически прозрачного материала. Защита от механического повреждения высокоскоростными летящими частицами со среднеэнергетическим ударом, устойчивы к растворам химических кислот и щелочей. Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.
Преимущества
- Защитные закрытые очки с прямой вентиляцией
- Удобны за счет регулируемой ремешка и мягкого корпуса
- Защитное стекло выполнено из поликарбоната, обладающего термостойкостью и высокой прочностью
- Благодаря системе вентиляции обеспечен хороший воздухообмен