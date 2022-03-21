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Порошковый огнетушитель ОП-1 (A, B, C)
5.0
2
520 ₽
Порошковые огнетушители
    Порошковый огнетушитель ОП-1 (A, B, C)
    Арт. X68813
    5.0
    2
    Порошковый огнетушитель ОП-1 (A, B, C)

      Порошковый огнетушитель ОП-1 (A, B, C)

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X68813
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить огнетушитель порошковый ОП-1 стоит владельцам легковых автомобилей в качестве средства экстренного назначения. Этот огнетушитель имеет в своем составе порошок на щелочной основе, поэтому является эффективным оборудованием для пожаротушения, вызванного возгоранием: твердых горючих веществ и материалов (древесина, ткань), горючих жидкостей (спирт, бензин), плавящихся объектов (пластмассы и резины), бытового газа. Огнетушитель хранится в компактной и ударопрочной таре, однако при его хранении следует соблюдать несколько правил. Во-первых, не допускается резкое повышение или понижение температуры во избежание изменений в давлении внутри баллона огнетушителя. Во-вторых, огнетушитель должен быть прочно закреплен в салоне автомобиля, для предотвращения травмоопасных ситуаций и взбалтывания содержимого. И в-третьих, находясь внутри транспортного средства, баллон должен быть под рукой - для своевременного тушения.

        Преимущества

        • Практичный
        • Надежный
        • Прочный