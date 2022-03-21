Порошковый огнетушитель ОП-1 (A, B, C)

Купить огнетушитель порошковый ОП-1 стоит владельцам легковых автомобилей в качестве средства экстренного назначения. Этот огнетушитель имеет в своем составе порошок на щелочной основе, поэтому является эффективным оборудованием для пожаротушения, вызванного возгоранием: твердых горючих веществ и материалов (древесина, ткань), горючих жидкостей (спирт, бензин), плавящихся объектов (пластмассы и резины), бытового газа. Огнетушитель хранится в компактной и ударопрочной таре, однако при его хранении следует соблюдать несколько правил. Во-первых, не допускается резкое повышение или понижение температуры во избежание изменений в давлении внутри баллона огнетушителя. Во-вторых, огнетушитель должен быть прочно закреплен в салоне автомобиля, для предотвращения травмоопасных ситуаций и взбалтывания содержимого. И в-третьих, находясь внутри транспортного средства, баллон должен быть под рукой - для своевременного тушения.

Преимущества