Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE
5.0
2
1 160 ₽
Порошковые огнетушители
    Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE
    Арт. 77777X68836
    5.0
    2
    Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE
    Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE
      Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE
      Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE

      Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE

      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777X68836
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Огнетушащая способность по классу А
      		Да
      Тушение классов категории
      		класс А (твердые вещества), класс В (жидкие вещества), класс С (газообразные вещества), класс Е (электрические установки)
      Все характеристики
      1 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      250 ₽
      4.0
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      260 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (19x19 мм, оксидированный) SIT
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      175 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (13x13 мм, оксидированный) SIT
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Порошковый огнетушитель ОП-5 (з) ABCE
      920 ₽
      5.0
      Порошковый огнетушитель ОП-5 (з) ABCE
      Порошковый огнетушитель ОП-3 (A, B, C)
      680 ₽
      5.0
      Порошковый огнетушитель ОП-3 (A, B, C)
      Порошковый огнетушитель ОП-4 (A, B, C, Е)
      760 ₽
      5.0
      Порошковый огнетушитель ОП-4 (A, B, C, Е)
      Хомут червячный 16-27/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 16-27/9 W1
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Огнетушитель Ярпожинвест ОП-8 з АВСЕ предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса A, B, C, E (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Комплектуется шлангом (0.45 м) с распылителем. Изделие подходит для оснащения различных объектов и помещений: административных зданий, жилых домов, офисов, гостиниц, промышленных участков и мн. др. Порошковый огнетушитель ОП-8 применяется для тушения огня при возгорании различных материалов в твердом, жидком и газообразном состоянии. Такие устройства делятся на несколько классов в зависимости от типа веществ, для тушения которых они предназначены. Модели ОП-8 не могут быть использованы во время тушения материалов, при горении которых не требуется доступ кислорода.

        Преимущества

        • Компактность
        • Лёгкость в использовании и эффективность