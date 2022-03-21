Порошковый огнетушитель ОП-8 (з) ABCE

Преимущества

Компактность

Лёгкость в использовании и эффективность

Огнетушитель Ярпожинвест ОП-8 з АВСЕ предназначен для первичного тушения пожаров и возгораний класса A, B, C, E (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, твердые горючие вещества и газы, электроустановки, не превышающие напряжение 1000 Вольт). Комплектуется шлангом (0.45 м) с распылителем. Изделие подходит для оснащения различных объектов и помещений: административных зданий, жилых домов, офисов, гостиниц, промышленных участков и мн. др. Порошковый огнетушитель ОП-8 применяется для тушения огня при возгорании различных материалов в твердом, жидком и газообразном состоянии. Такие устройства делятся на несколько классов в зависимости от типа веществ, для тушения которых они предназначены. Модели ОП-8 не могут быть использованы во время тушения материалов, при горении которых не требуется доступ кислорода.