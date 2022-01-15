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Оголовок скважинный Джилекс 133-32
5.0
1
Найти аналог
Оголовки насосов
    Оголовок скважинный Джилекс 133-32
    Арт. X1692576
    5.0
    1
    Оголовок скважинный Джилекс 133-32

      Оголовок скважинный Джилекс 133-32

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692576
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мин. диаметр трубы, мм
      		127
      Макс. диаметр обсадной трубы, мм
      		140
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оголовок скважинный Джилекс 133-32 выполнен из чугуна - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины обсадной трубы, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения.

        Преимущества

        • Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов
        • Повышает надежность подвешивания насоса и упрощает эксплуатацию технического колодца
        • Монтаж без сварочных работ
        • Увеличивает дебит неглубоких скважин за счет образующегося разряжения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды
        • Рым-болты на верхней крышке обеспечивают удобный монтаж и демонтаж насоса