Оголовок Джилекс 133-32 П

Оголовок скважинный Джилекс ОСП 133-32П выполнен из пластика - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения.

Особенности:

Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов;

Повышает надежность подвешивания насоса и упрощает эксплуатацию технического колодца;

Монтаж без сварочных работ;

Увеличивает дебит неглубоких скважин за счет образующегося разряжения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды;

Рым-болты на верхней крышке обеспечивают удобный монтаж и демонтаж насоса.

Подбирается скважинный оголовок достаточно просто, достаточно знать два параметра. Первый - наружный диаметр обсадной трубы скважины, его можно посмотреть в паспорте на скважину. Второй это диаметр напорной трубы ПНД, которая идет из насоса наружу.