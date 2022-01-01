Оголовок Джилекс 133-32 П
Арт. X16926119
Характеристики
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Производитель
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Мин. диаметр трубы, мм
|127
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Макс. диаметр обсадной трубы, мм
|140
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Диаметр патрубка, мм
|32
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Макс. нагрузка, кг
|200
Оголовок скважинный Джилекс ОСП 133-32П выполнен из пластика - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения.
Особенности:
- Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов;
- Повышает надежность подвешивания насоса и упрощает эксплуатацию технического колодца;
- Монтаж без сварочных работ;
- Увеличивает дебит неглубоких скважин за счет образующегося разряжения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды;
- Рым-болты на верхней крышке обеспечивают удобный монтаж и демонтаж насоса.
Подбирается скважинный оголовок достаточно просто, достаточно знать два параметра. Первый - наружный диаметр обсадной трубы скважины, его можно посмотреть в паспорте на скважину. Второй это диаметр напорной трубы ПНД, которая идет из насоса наружу.