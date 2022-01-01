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Оголовок Джилекс 133-32 П
Найти аналог
Оголовки насосов
    Оголовок Джилекс 133-32 П
    Арт. X16926119
    Оголовок Джилекс 133-32 П
    Оголовок Джилекс 133-32 П
      Оголовок Джилекс 133-32 П
      Оголовок Джилекс 133-32 П

      Оголовок Джилекс 133-32 П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16926119

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Мин. диаметр трубы, мм
      		127
      Макс. диаметр обсадной трубы, мм
      		140
      Диаметр патрубка, мм
      		32
      Макс. нагрузка, кг
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •    Оголовок скважинный Джилекс ОСП 133-32П выполнен из пластика - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения.

        Особенности:

        • Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов;
        • Повышает надежность подвешивания насоса и упрощает эксплуатацию технического колодца;
        • Монтаж без сварочных работ;
        • Увеличивает дебит неглубоких скважин за счет образующегося разряжения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды;
        • Рым-болты на верхней крышке обеспечивают удобный монтаж и демонтаж насоса.

             Подбирается скважинный оголовок достаточно просто, достаточно знать два параметра. Первый - наружный диаметр обсадной трубы скважины, его можно посмотреть в паспорте на скважину. Второй это диаметр напорной трубы ПНД, которая идет из насоса наружу.