Оголовок скважинный Джилекс 152-32
Арт. X1692578
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Мин. диаметр трубы, мм
|140
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Макс. диаметр обсадной трубы, мм
|160
- Оголовок скважинный Джилекс ОС 152-32 выполнен из чугуна - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения.
Преимущества
- Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов
- Повышает надежность подвешивания насоса и упрощает эксплуатацию технического колодца
- Монтаж без сварочных работ
- Увеличивает дебит неглубоких скважин за счет образующегося разряжения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды
- Рым-болты на верхней крышке обеспечивают удобный монтаж и демонтаж насоса