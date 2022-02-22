Оголовок скважинный Джилекс 152-32

Оголовок скважинный Джилекс ОС 152-32 выполнен из чугуна - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения.

Преимущества

Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов

Повышает надежность подвешивания насоса и упрощает эксплуатацию технического колодца

Монтаж без сварочных работ

Увеличивает дебит неглубоких скважин за счет образующегося разряжения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды

Рым-болты на верхней крышке обеспечивают удобный монтаж и демонтаж насоса



