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Оголовок скважинный Джилекс 152-40
5.0
1
2 850 ₽
Оголовки насосов
  • Персональная скидка
Оголовок скважинный Джилекс 152-40
Арт. X16926148
5.0
1
Оголовок скважинный Джилекс 152-40
  • Персональная скидка

Оголовок скважинный Джилекс 152-40

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2 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X16926148
5.0
1

Характеристики

Производитель
Джилекс
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Мин. диаметр трубы, мм
140
Макс. диаметр обсадной трубы, мм
160
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 850 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Оголовок ОС-152-40 Джилекс 6540 используется для надежной герметизации устья скважины и подвешивания насоса. Оголовок защищает скважину от заливания грунтовых вод внутрь нее и случайного залетания посторонних предметов, а также предохраняет от краж из скважины, используя специальные болты. Приспособление выполнено из прочного чугуна и представляет собой крышку с прижимным фланцем и кольцом из резины. Сверху на нем располагаются стальные рым-болты для прикрепления подъемных устройств, используемых при опускании насоса в скважину.

    Преимущества

    • На нижней поверхности оголовка имеется карабин для закрепления троса
    • Изделие легко устанавливается без применения сварочного аппарата за счет стягивания уплотнительного кольца с помощью болтов на крышке