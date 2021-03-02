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Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009
4.5
8
Найти аналог
Оголовки насосов
    Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009
    Арт. X169139183
    4.5
    8
    Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009
    Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009
    Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009
      Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009
      Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009
      Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009

      Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 6009

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X169139183
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мин. диаметр трубы, мм
      		127
      Макс. диаметр обсадной трубы, мм
      		140
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Оголовок скважинный Джилекс ОС 127-140/32 выполнен из чугуна - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения. 

        Преимущества

        • Предохраняет скважину от попадания в неё поверхностных грунтовых вод и посторонних предметов
        • Повышает надежность подвешивания насоса и упрощает эксплуатацию технического колодца
        • Монтаж без сварочных работ
        • Увеличивает дебит неглубоких скважин за счет образующегося разряжения между оголовком и понижающимся в процессе работы насоса уровнем воды
        • Рым-болты на верхней крышке обеспечивают удобный монтаж и демонтаж насоса