Скважинный оголовок Unipump AOC 125-133/32
Арт. Ю00000025408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Диаметр патрубка, мм
|32
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Макс. нагрузка, кг
|200
- Оголовок скважинный UNIPUMP АОС-133-32 используется для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 125 до 133 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 32 мм.Применение оголовка позволяет предохранить скважину от попадания посторонних предметов и поверхностных грунтовых вод, увеличить надежность крепления насоса в скважине, а также упростить процесс монтажа, демонтажа и технического обслуживания насоса.
Преимущества
- Легкость
- Прочность
- Надежность