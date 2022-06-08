Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Скважинный оголовок Unipump AOC 125-133/32
5.0
2
Найти аналог
Оголовки насосов
    Скважинный оголовок Unipump AOC 125-133/32
    Арт. Ю00000025408
    5.0
    2
    Скважинный оголовок Unipump AOC 125-133/32

      Скважинный оголовок Unipump AOC 125-133/32

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000025408
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Unipump
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Диаметр патрубка, мм
      		32
      Макс. нагрузка, кг
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Оголовок скважинный UNIPUMP АОС-133-32 используется для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 125 до 133 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 32 мм.Применение оголовка позволяет предохранить скважину от попадания посторонних предметов и поверхностных грунтовых вод, увеличить надежность крепления насоса в скважине, а также упростить процесс монтажа, демонтажа и технического обслуживания насоса.

        Преимущества

        • Легкость
        • Прочность
        • Надежность