Скважинный оголовок Unipump AOC 125-133/32

Преимущества

Легкость

Прочность

Надежность

Оголовок скважинный UNIPUMP АОС-133-32 используется для герметизации окончания обсадной трубы скважины с наружным диаметром от 125 до 133 мм после установки в нее погружного насоса с диаметром напорной трубы 32 мм.Применение оголовка позволяет предохранить скважину от попадания посторонних предметов и поверхностных грунтовых вод, увеличить надежность крепления насоса в скважине, а также упростить процесс монтажа, демонтажа и технического обслуживания насоса.