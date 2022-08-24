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Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
5.0
1
53 200 ₽
59 790 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
Арт. О00000031841
5.0
1
Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
  • Персональная скидка

Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94

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  • -6 590 ₽
53 200 ₽
59 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000031841
5.0
1

Характеристики

Производитель
Кадви
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Класс
средний
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -6 590 ₽
53 200 ₽
59 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мотоблок Ока МБ-1 Д2М19 от российского производителя КАДВИ оснащен 2-х скоростной коробкой передач, с ременным сцеплением переднего и заднего хода. Мотоблок позволяет установить широкий ассортимент навесного оборудования, например: роторная косилка, отвал, фрезы, плуг, окучник, вибрационный картофелевыкапыватель, рыхлитель, снегоуборочная приставка и т.д.

    Преимущества

    • Выбор скорости - для лучшей маневренности агрегата
    • Щиток - для защиты оператора от грязи
    • Легкий запуск
    • Возможно дооснащение навесным оборудованием
    • Благодаря сошнику глубину вспашки можно регулировать