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Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
Арт. О00000031841
- Персональная скидка
Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94
Арт. О00000031841
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|средний
|
Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок Ока МБ-1 Д2М19 от российского производителя КАДВИ оснащен 2-х скоростной коробкой передач, с ременным сцеплением переднего и заднего хода. Мотоблок позволяет установить широкий ассортимент навесного оборудования, например: роторная косилка, отвал, фрезы, плуг, окучник, вибрационный картофелевыкапыватель, рыхлитель, снегоуборочная приставка и т.д.
Преимущества
- Выбор скорости - для лучшей маневренности агрегата
- Щиток - для защиты оператора от грязи
- Легкий запуск
- Возможно дооснащение навесным оборудованием
- Благодаря сошнику глубину вспашки можно регулировать