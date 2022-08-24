Мотоблок бензиновый с тросовой системой Кадви Ока МБ-1 Д2М19 005.45.0100-94

Преимущества

Выбор скорости - для лучшей маневренности агрегата

Щиток - для защиты оператора от грязи

Легкий запуск

Возможно дооснащение навесным оборудованием

Благодаря сошнику глубину вспашки можно регулировать

Мотоблок Ока МБ-1 Д2М19 от российского производителя КАДВИ оснащен 2-х скоростной коробкой передач, с ременным сцеплением переднего и заднего хода. Мотоблок позволяет установить широкий ассортимент навесного оборудования, например: роторная косилка, отвал, фрезы, плуг, окучник, вибрационный картофелевыкапыватель, рыхлитель, снегоуборочная приставка и т.д.