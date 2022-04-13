2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
Арт. X190394361
2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
Арт. X190394361
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник двухрядный со сцепкой Forza ОМБДС 00.470.700 предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучивания.
Преимущества
- Устройство крепится на мотоблок при помощи встроенной сцепки
- Подходит для МБ Forza, Каскад, Ока, Луч, Нева