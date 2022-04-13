2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

Преимущества

Устройство крепится на мотоблок при помощи встроенной сцепки

Подходит для МБ Forza, Каскад, Ока, Луч, Нева

Окучник двухрядный со сцепкой Forza ОМБДС 00.470.700 предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучивания.