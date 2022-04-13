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2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
5.0
2
5 700 ₽
Окучники
    2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394361
    5.0
    2
    2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      2-х рядный раздвижной окучник со сцепкой ОМБДРС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      5 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 913 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X190394361
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      5 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 913 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить