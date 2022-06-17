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Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
5.0
2
Найти аналог
Окучники
    Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
    Арт. О00000011935
    5.0
    2
    Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
    Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
    Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
      Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
      Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)
      Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)

      Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011935
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник дисковый ТИП.2 Целина 10402 применяется в работе с мотоблоками Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Предназначен для окучивания, прополки и закапывания картофеля в нарезанные борозды.

        Преимущества

        • Диски регулируются по высоте, ширине захвата и углу обработки
        • Для монтажа окучника на мотоблок необходима сцепка, приобретаемая отдельно