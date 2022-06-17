Окучник дисковый раздвижной Стандарт 010422 (для мотоблоков Целина, Нева, Ока; б/сц)

Преимущества

Диски регулируются по высоте, ширине захвата и углу обработки

Для монтажа окучника на мотоблок необходима сцепка, приобретаемая отдельно

Окучник дисковый ТИП.2 Целина 10402 применяется в работе с мотоблоками Целина МБ, Каскад, Кадви, Нева. Предназначен для окучивания, прополки и закапывания картофеля в нарезанные борозды.