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Ручной окучник Фенома 300
4.5
2
Найти аналог
Окучники
    Ручной окучник Фенома 300
    Арт. X19092288
    4.5
    2
    Ручной окучник Фенома 300

      Ручной окучник Фенома 300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092288
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фенома
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Ручной окучник ФЕНОМА 300 для нарезки борозд невероятно эффективен. Он имеет два оператора, что позволяет производить обработку земли в двух направлениях, как толкая инструмент вперед, так и подтягивая его за собой. С окучником ФЕНОМА ОР-300 возможны как прополка и рыхление, так и окучивание и нарезание борозд под посадочные гряды. Удобства добавляет возможность изменения угла обработки с помощью узла крепления на окучнике, и регулирование высоты ручек для подстройки инструмента под рост пользователя, поэтому ручной окучник станет незаменимым инвентарем на каждой даче, в огороде или в саду.

        Преимущества ручного окучника ФЕНОМА 300:

        • Работа в двух направлениях - “тяни” и “толкай”;
        • Простое управление;
        • Удобное устройство;
        • Регулировка высоты ручек;
        • Легко изменить угол нарезания кромок.

        Комплектация:

        • Окучник укомплектованный;
        • Упаковка.