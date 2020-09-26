Ручной окучник Фенома 300
Арт. X19092288
Характеристики
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Производитель
|Фенома
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
Ручной окучник ФЕНОМА 300 для нарезки борозд невероятно эффективен. Он имеет два оператора, что позволяет производить обработку земли в двух направлениях, как толкая инструмент вперед, так и подтягивая его за собой. С окучником ФЕНОМА ОР-300 возможны как прополка и рыхление, так и окучивание и нарезание борозд под посадочные гряды. Удобства добавляет возможность изменения угла обработки с помощью узла крепления на окучнике, и регулирование высоты ручек для подстройки инструмента под рост пользователя, поэтому ручной окучник станет незаменимым инвентарем на каждой даче, в огороде или в саду.
Преимущества ручного окучника ФЕНОМА 300:
- Работа в двух направлениях - “тяни” и “толкай”;
- Простое управление;
- Удобное устройство;
- Регулировка высоты ручек;
- Легко изменить угол нарезания кромок.
Комплектация:
- Окучник укомплектованный;
- Упаковка.