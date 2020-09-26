Ручной окучник ФЕНОМА 300 для нарезки борозд невероятно эффективен. Он имеет два оператора, что позволяет производить обработку земли в двух направлениях, как толкая инструмент вперед, так и подтягивая его за собой. С окучником ФЕНОМА ОР-300 возможны как прополка и рыхление, так и окучивание и нарезание борозд под посадочные гряды. Удобства добавляет возможность изменения угла обработки с помощью узла крепления на окучнике, и регулирование высоты ручек для подстройки инструмента под рост пользователя, поэтому ручной окучник станет незаменимым инвентарем на каждой даче, в огороде или в саду.

Преимущества ручного окучника ФЕНОМА 300:

Работа в двух направлениях - “тяни” и “толкай”;

Простое управление;

Удобное устройство;

Регулировка высоты ручек;

Легко изменить угол нарезания кромок.

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