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Двухрядный окучник со сцепкой ОМБДС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
5.0
2
Найти аналог
Окучники
    Двухрядный окучник со сцепкой ОМБДС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394321
    5.0
    2
    Двухрядный окучник со сцепкой ОМБДС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      Двухрядный окучник со сцепкой ОМБДС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394321
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используется для формирования земляного гребня - окучивания. Применяется при посадке различных культур одновременно нарезается борозда, а рядом борозда засыпается. Изменяя параметры установки подбирается необходимая высота земляного гребня. Совместимые мотоблоки: Угра, Каскад, Ока, Луч, Нева, Целина.

        Преимущества

        • Изготавливается из высококачественного металла и окрашиваются порошковой краской в покрасочных камерах
        • Окучники Forza обладают необходимой прочностью и износостойкостью