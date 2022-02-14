Двухрядный окучник со сцепкой ОМБДС 00.470.700 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

Преимущества

Изготавливается из высококачественного металла и окрашиваются порошковой краской в покрасочных камерах

Окучники Forza обладают необходимой прочностью и износостойкостью

Используется для формирования земляного гребня - окучивания. Применяется при посадке различных культур одновременно нарезается борозда, а рядом борозда засыпается. Изменяя параметры установки подбирается необходимая высота земляного гребня. Совместимые мотоблоки: Угра, Каскад, Ока, Луч, Нева, Целина.