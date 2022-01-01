Окучник однорядный СТВ НПД для мотоблоков 00.02.40.00.00 ( под сцепку Н )

Преимущества

Окучник СТВ НПД единовременно обрабатывает только один полевой ряд, что удобно с точки зрения управления техникой



В отличие от двухрядного окучника, когда пользователю приходится следить за перемещением агрегатов в двух рядах, однорядный окучник легче контролировать

Однорядный окучник СТВ НПД предназначен для нарезания борозд под посадку растений и обработки почвы в междурядьях. Изделие присоединяется к мотоблокам «НЕВА» и мотокультиватору МК200 с помощью универсальной сцепки Н.