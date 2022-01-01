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Окучник однорядный СТВ НПД для мотоблоков 00.02.40.00.00 ( под сцепку Н )
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Окучники
    Окучник однорядный СТВ НПД для мотоблоков 00.02.40.00.00 ( под сцепку Н )
    Арт. О00000013988
    Окучник однорядный СТВ НПД для мотоблоков 00.02.40.00.00 ( под сцепку Н )

      Окучник однорядный СТВ НПД для мотоблоков 00.02.40.00.00 ( под сцепку Н )

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013988

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Однорядный окучник СТВ НПД предназначен для нарезания борозд под посадку растений и обработки почвы в междурядьях. Изделие присоединяется к мотоблокам «НЕВА» и мотокультиватору МК200 с помощью универсальной сцепки Н.

        Преимущества

        • Окучник СТВ НПД единовременно обрабатывает только один полевой ряд, что удобно с точки зрения управления техникой
        • В отличие от двухрядного окучника, когда пользователю приходится следить за перемещением агрегатов в двух рядах, однорядный окучник легче контролировать