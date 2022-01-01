Окучник однорядный СТВ НПД для мотоблоков 00.02.40.00.00 ( под сцепку Н )
Арт. О00000013988
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Однорядный окучник СТВ НПД предназначен для нарезания борозд под посадку растений и обработки почвы в междурядьях. Изделие присоединяется к мотоблокам «НЕВА» и мотокультиватору МК200 с помощью универсальной сцепки Н.
Преимущества
- Окучник СТВ НПД единовременно обрабатывает только один полевой ряд, что удобно с точки зрения управления техникой
- В отличие от двухрядного окучника, когда пользователю приходится следить за перемещением агрегатов в двух рядах, однорядный окучник легче контролировать
- Окучник СТВ НПД единовременно обрабатывает только один полевой ряд, что удобно с точки зрения управления техникой