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Окучник ОНТ-2/2 (для мотоблоков)
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Окучник ОНТ-2/2 (для мотоблоков)
Навесное оборудование
Окучник ОНТ-2/2 (для мотоблоков)
Арт. X19092282
5.0
1
Окучник ОНТ-2/2 (для мотоблоков)
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Нет в наличии
Арт. X19092282
5.0
1
Характеристики
Производитель
Тип навесного оборудования
окучник
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Окучник подходит для мотоблоков и мотокультиваторов. Предназначен для нарезания борозд под посадку растений и окучивания.
Преимущества
Долгий срок службы
Однорядный
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы