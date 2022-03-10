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Окучник Patriot OH-10
5.0
2
Найти аналог
Окучники
    Окучник Patriot OH-10
    Арт. X190394257
    5.0
    2
    Окучник Patriot OH-10

      Окучник Patriot OH-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Материал
      		металл
      Цвет
      		черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник ОН-10 PATRIOT  - навесное оборудование для всех культиваторов и мотоблоков PATRIOT . Окучник значительно упрощает различные работы по обработке почвы, он может использоваться для окучивания растущих культур, нарезания гряд и т.д. Приспособление создает борозду путем распределения земли с двух сторон от себя.

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Длительный срок службы