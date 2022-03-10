Окучник Patriot OH-10

Преимущества

Прочная конструкция

Длительный срок службы

Окучник ОН-10 PATRIOT - навесное оборудование для всех культиваторов и мотоблоков PATRIOT . Окучник значительно упрощает различные работы по обработке почвы, он может использоваться для окучивания растущих культур, нарезания гряд и т.д. Приспособление создает борозду путем распределения земли с двух сторон от себя.