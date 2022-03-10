Окучник Patriot OH-10
Арт. X190394257
Характеристики
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Производитель
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
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Материал
|металл
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Цвет
|черный
- Окучник ОН-10 PATRIOT - навесное оборудование для всех культиваторов и мотоблоков PATRIOT . Окучник значительно упрощает различные работы по обработке почвы, он может использоваться для окучивания растущих культур, нарезания гряд и т.д. Приспособление создает борозду путем распределения земли с двух сторон от себя.
Преимущества
- Прочная конструкция
- Длительный срок службы