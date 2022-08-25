Окучник-пропольник дисковый МБ, Ока, Каскад, Нева, без сцепки

Окучник применяется для создания борозды земли, которая за счет особой формы лемеха распределяется по двум сторонам. Кроме того, окучники используют для качественного разрыхления почвы или подсыпки растений. Дисковый окучник наиболее практичен и удобен в использовании. При работе с ним получаются более высокие гребни, высоту которых можно регулировать путем сближения или раздвижения дисков, а также меняя заглубление и угол «атаки» дисков. Дисковый окучник испытывает меньшее сопротивление со стороны грунта, что позволяет снизить нагрузку на агрегат.