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Окучник-пропольник дисковый МБ, Ока, Каскад, Нева, без сцепки
4.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Окучник-пропольник дисковый МБ, Ока, Каскад, Нева, без сцепки
    Арт. СИЛ2082
    4.0
    1
    Окучник-пропольник дисковый МБ, Ока, Каскад, Нева, без сцепки

      Окучник-пропольник дисковый МБ, Ока, Каскад, Нева, без сцепки

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. СИЛ2082
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Дилия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Вес, кг
      		14.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник применяется для создания борозды земли, которая за счет особой формы лемеха распределяется по двум сторонам. Кроме того, окучники используют для качественного разрыхления почвы или подсыпки растений. Дисковый окучник наиболее практичен и удобен в использовании. При работе с ним получаются более высокие гребни, высоту которых можно регулировать путем сближения или раздвижения дисков, а также меняя заглубление и угол «атаки» дисков. Дисковый окучник испытывает меньшее сопротивление со стороны грунта, что позволяет снизить нагрузку на агрегат.