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Регулируемый дисковый окучник-пропольник на траверсе, без сцепки (для МБ, Ока, Каскад, Нева)
5.0
2
6 830 ₽
Окучники
    Регулируемый дисковый окучник-пропольник на траверсе, без сцепки (для МБ, Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394292
    5.0
    2
    Регулируемый дисковый окучник-пропольник на траверсе, без сцепки (для МБ, Ока, Каскад, Нева)

      Регулируемый дисковый окучник-пропольник на траверсе, без сцепки (для МБ, Ока, Каскад, Нева)

      6 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Арт. X190394292
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      6 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 858 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Купить окучник пропольник для мотоблока можно для множества целей. Вот лишь малая часть того, на что способен этот агрегат: возведение посадочных канав, прополка растущих культур от сорных растений, подготавливание почвы к посадке семян и саженцев, перемещение лишней земли с участка, окучивание и закапывание лунок. Дисковый окучник с пропольником для мотоблока нева подходит для большинства моторных блоков и культивирующего оборудования. Имеющиеся вогнутой формы диски позволяют без труда производить обработку почвы на участке, сокращая время, которое уходит на ухаживание за растениями. Окучник пропольник для минитрактора пригодится на ферме, в сельском хозяйстве, на даче, в саду или на лесном участке в качестве дополнительного навесного оборудования.

        Преимущества окучника-пропольника дискового:

        • Прочность;
        • Универсальность;
        • Многофункциональность;
        • Простота установки.

        Комплектация:

        • Стальной диск (2 шт.);
        • Траверса;
        • Комплект крепежных изделий;
        • Упаковка.