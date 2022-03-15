Регулируемый дисковый окучник-пропольник на траверсе, без сцепки (для МБ, Ока, Каскад, Нева)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
Купить окучник пропольник для мотоблока можно для множества целей. Вот лишь малая часть того, на что способен этот агрегат: возведение посадочных канав, прополка растущих культур от сорных растений, подготавливание почвы к посадке семян и саженцев, перемещение лишней земли с участка, окучивание и закапывание лунок. Дисковый окучник с пропольником для мотоблока нева подходит для большинства моторных блоков и культивирующего оборудования. Имеющиеся вогнутой формы диски позволяют без труда производить обработку почвы на участке, сокращая время, которое уходит на ухаживание за растениями. Окучник пропольник для минитрактора пригодится на ферме, в сельском хозяйстве, на даче, в саду или на лесном участке в качестве дополнительного навесного оборудования.
Преимущества окучника-пропольника дискового:
- Прочность;
- Универсальность;
- Многофункциональность;
- Простота установки.
Комплектация:
- Стальной диск (2 шт.);
- Траверса;
- Комплект крепежных изделий;
- Упаковка.