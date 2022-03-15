Регулируемый дисковый окучник-пропольник на траверсе, без сцепки (для МБ, Ока, Каскад, Нева)

Купить окучник пропольник для мотоблока можно для множества целей. Вот лишь малая часть того, на что способен этот агрегат: возведение посадочных канав, прополка растущих культур от сорных растений, подготавливание почвы к посадке семян и саженцев, перемещение лишней земли с участка, окучивание и закапывание лунок. Дисковый окучник с пропольником для мотоблока нева подходит для большинства моторных блоков и культивирующего оборудования. Имеющиеся вогнутой формы диски позволяют без труда производить обработку почвы на участке, сокращая время, которое уходит на ухаживание за растениями. Окучник пропольник для минитрактора пригодится на ферме, в сельском хозяйстве, на даче, в саду или на лесном участке в качестве дополнительного навесного оборудования.

Преимущества окучника-пропольника дискового:

Прочность;

Универсальность;

Многофункциональность;

Простота установки.

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