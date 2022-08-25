Окучник С 0302410000

Преимущества

Ширина захвата окучника регулируется разводом крыльев

Глубина обработки регулируется при помощи регулировочного винта сцепки.



Окучник С ВРМЗ 03.02.41.00.00 применяется в работе с мотоблоками Фаворит и Салют. Предназначен для окучивания и нарезания борозд под посадку растений. Для оптимизации результатов необходимо предварительно прорыхлить почву. Для монтажа окучника на мотоблок необходима специальная сцепка, которая преобретается отдельно. Глубина обработки, а также ширина захвата настраивается в зависимости от вида почвы и технологии ее обработки.