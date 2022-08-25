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Окучник С 0302410000
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Окучник С 0302410000
    Арт. X19092181
    5.0
    1
    Окучник С 0302410000

      Окучник С 0302410000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092181
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ВРМЗ
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник С ВРМЗ 03.02.41.00.00 применяется в работе с мотоблоками Фаворит и Салют. Предназначен для окучивания и нарезания борозд под посадку растений. Для оптимизации результатов необходимо предварительно прорыхлить почву. Для монтажа окучника на мотоблок необходима специальная сцепка, которая преобретается отдельно. Глубина обработки, а также ширина захвата настраивается в зависимости от вида почвы и технологии ее обработки.

        Преимущества

        • Ширина захвата окучника регулируется разводом крыльев
        •  Глубина обработки регулируется при помощи регулировочного винта сцепки.