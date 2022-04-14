Универсальный окучник БЕЛАРУС ОУ-00.000-01 применяется в качестве дополнительного инструментария, устанавливаемого на мотоблоки. С его помощью осуществляется как культивация почв, принадлежащих частным владельцам на дачных или приусадебных участках, так и обработка используемых земель в лесных, полевых и сельскохозяйственных угодьях. Ширина междурядья окучника изначально установлена на стандартный размер 4,5 сантиметра, но может изменяться по желанию пользователя до семи сантиметров для обработки более крупных гряд. При установке на мотоблок одноименной фирмы, окучник может использоваться для вскапывания, рыхления, прополки и окучивания земли. При предельном своем функционале этот агрегат способен обрабатывать за один час свыше двух тысяч квадратных метров почв, поэтому он является беспроигрышным вариантом для установки на мотоблок.

Преимущества окучника БЕЛАРУС ОУ-00.000-01:

Надежный;

Простой;

Производительный;

Универсальный.

Комплектация окучника БЕЛАРУС ОУ-00.000-01: