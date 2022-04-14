Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Универсальный окучник Беларус ОУ-00.000-01
5.0
2
7 830 ₽
Окучники
    Универсальный окучник Беларус ОУ-00.000-01
    Арт. X190394446
    5.0
    2
    Универсальный окучник Беларус ОУ-00.000-01

      Универсальный окучник Беларус ОУ-00.000-01

      7 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X190394446
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      7 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Универсальный окучник БЕЛАРУС ОУ-00.000-01 применяется в качестве дополнительного инструментария, устанавливаемого на мотоблоки. С его помощью осуществляется как культивация почв, принадлежащих частным владельцам на дачных или приусадебных участках, так и обработка используемых земель в лесных, полевых и сельскохозяйственных угодьях. Ширина междурядья окучника изначально установлена на стандартный размер 4,5 сантиметра, но может изменяться по желанию пользователя до семи сантиметров для обработки более крупных гряд. При установке на мотоблок одноименной фирмы, окучник может использоваться для вскапывания, рыхления, прополки и окучивания земли. При предельном своем функционале этот агрегат способен обрабатывать за один час свыше двух тысяч квадратных метров почв, поэтому он является беспроигрышным вариантом для установки на мотоблок.

        Преимущества окучника БЕЛАРУС ОУ-00.000-01:

        • Надежный;
        • Простой;
        • Производительный;
        • Универсальный.

        Комплектация окучника БЕЛАРУС ОУ-00.000-01:

        • Окучник БЕЛАРУС ОУ-00.000-01;
        • Инструкция;
        • Упаковка.