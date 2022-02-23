Сварной окучник ВРМЗ для культиваторов 29.25.55.00.00 (Pubert, Caiman, Stiga, Patriot, Sturm)

Преимущества

Окучник имеет сварную конструкцию с девятью отверстиями в стойке для регулирования глубины обработки

Ширина обработки не регулируется

Оборудование обработано порошковой краской для защиты от преждевременного износа

Окучник однорядный нерегулируемый DDE Э-29.25.55.00.00 устанавливается на мотокультиватор DDE Эльф для нарезки и окучивания грядок.