Сварной окучник ВРМЗ для культиваторов 29.25.55.00.00 (Pubert, Caiman, Stiga, Patriot, Sturm)
Арт. X190394171
Сварной окучник ВРМЗ для культиваторов 29.25.55.00.00 (Pubert, Caiman, Stiga, Patriot, Sturm)
Арт. X190394171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник однорядный нерегулируемый DDE Э-29.25.55.00.00 устанавливается на мотокультиватор DDE Эльф для нарезки и окучивания грядок.
Преимущества
- Окучник имеет сварную конструкцию с девятью отверстиями в стойке для регулирования глубины обработки
- Ширина обработки не регулируется
- Оборудование обработано порошковой краской для защиты от преждевременного износа