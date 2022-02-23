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Сварной окучник ВРМЗ для культиваторов 29.25.55.00.00 (Pubert, Caiman, Stiga, Patriot, Sturm)
4.0
2
Найти аналог
Окучники
    Сварной окучник ВРМЗ для культиваторов 29.25.55.00.00 (Pubert, Caiman, Stiga, Patriot, Sturm)
    Арт. X190394171
    4.0
    2
    Сварной окучник ВРМЗ для культиваторов 29.25.55.00.00 (Pubert, Caiman, Stiga, Patriot, Sturm)

      Сварной окучник ВРМЗ для культиваторов 29.25.55.00.00 (Pubert, Caiman, Stiga, Patriot, Sturm)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394171
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ВРМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Окучник однорядный нерегулируемый DDE Э-29.25.55.00.00 устанавливается на мотокультиватор DDE Эльф для нарезки и окучивания грядок.

        Преимущества

        • Окучник имеет сварную конструкцию с девятью отверстиями в стойке для регулирования глубины обработки
        • Ширина обработки не регулируется
        • Оборудование обработано порошковой краской для защиты от преждевременного износа