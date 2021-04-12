Бензопила Oleo-Mac GSH 40 используется для распила твердой и мягкой древесины. Система EasyOn позволяет осуществлять пуск плавно и быстро. Благодаря системе Ice Device можно менять режимы работы с летнего на зимний для бесперебойной работы при минусовых температурах без обледенения воздушного фильтра. Мощный двигатель позволяет выполнять качественную работу.

Преимущества