Бензопила Oleo-Mac GSH 40
Арт. О00000009223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|4.5
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Праймер
|Да
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Бензопила Oleo-Mac GSH 40 используется для распила твердой и мягкой древесины. Система EasyOn позволяет осуществлять пуск плавно и быстро. Благодаря системе Ice Device можно менять режимы работы с летнего на зимний для бесперебойной работы при минусовых температурах без обледенения воздушного фильтра. Мощный двигатель позволяет выполнять качественную работу.
Преимущества
- Двигатель оснащается стальным кованым коленчатым валом, что увеличивает стойкость к износу
- Крепление к двигателю посредством амортизатора не допускает вспенивания топливной смеси, которое приводит к неровной работе на холостых оборотах и увеличивает износ ЦПГ
- Праймер (подкачка топлива) облегчает пуск в холодное время и после длительного периода простоя.
- Эффективное снижение вибрации
- Имеет систему легкого запуска EasyOn
- Большой маховик позволяет создавать интенсивный воздушный поток, улучшая охлаждение пилы и удаление опилок с внутренних частей стартера
- Боковое натяжение цепи дает возможность удобно отрегулировать натяжку цепи, не контактируя с острой цепью
- Нейлоновый многоразовый фильтр с увеличенной площадью поверхности
- Алюминиевый маслонасос регулирует подачу масла в зависимости от размера пильной фурнитуры, условий использования
- Глушитель можно ремонтировать разбирать без обращения в сервисный центр
- Система Ice Device позволяет менять режимы работы с летнего на зимний для бесперебойной работы при минусовых температурах