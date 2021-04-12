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Бензопила Oleo-Mac GSH 40
5.0
6
17 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac GSH 40
    Арт. О00000009223
    5.0
    6
    Бензопила Oleo-Mac GSH 40

      Бензопила Oleo-Mac GSH 40

      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009223
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		4.5
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Бензопила Oleo-Mac GSH 40 используется для распила твердой и мягкой древесины. Система EasyOn позволяет осуществлять пуск плавно и быстро. Благодаря системе Ice Device можно менять режимы работы с летнего на зимний для бесперебойной работы при минусовых температурах без обледенения воздушного фильтра. Мощный двигатель позволяет выполнять качественную работу.

        Преимущества 

        • Двигатель оснащается стальным кованым коленчатым валом, что увеличивает стойкость к износу
        • Крепление к двигателю посредством амортизатора не допускает вспенивания топливной смеси, которое приводит к неровной работе на холостых оборотах и увеличивает износ ЦПГ
        • Праймер (подкачка топлива) облегчает пуск в холодное время и после длительного периода простоя.
        • Эффективное снижение вибрации
        • Имеет систему легкого запуска EasyOn
        • Большой маховик позволяет создавать интенсивный воздушный поток, улучшая охлаждение пилы и удаление опилок с внутренних частей стартера
        • Боковое натяжение цепи дает возможность удобно отрегулировать натяжку цепи, не контактируя с острой цепью
        • Нейлоновый многоразовый фильтр с увеличенной площадью поверхности
        • Алюминиевый маслонасос регулирует подачу масла в зависимости от размера пильной фурнитуры, условий использования
        • Глушитель можно ремонтировать разбирать без обращения в сервисный центр
        • Система Ice Device позволяет менять режимы работы с летнего на зимний для бесперебойной работы при минусовых температурах