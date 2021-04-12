Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T
Арт. О00000009224
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Вес, кг
|5.3
|
Праймер
|Да
С этим товаром смотрят
- Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T представляет собой мощную и одновременно с этим экономичную модель. Для удобства обслуживания предусмотрено боковое натяжение цепи, что позволяет избежать контакта с острой цепью. Автоматический маслонасос обеспечивает нулевой расход на холостых оборотах. В целях повышения срока службы данной модели картер выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему выдерживает длительные повышенные нагрузки.
Преимущества
- Бензиновый двигатель - для автономной работы
- Инерционный тормоз цепи - для защиты оператора
- Праймер - для легкого запуска холодного инструмента
- Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания
- Мощный двигатель - для эффективной работы
- Дополнительная рукоятка - для надежного хвата