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Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T
4.2
6
24 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T
    Арт. О00000009224
    4.2
    6
    Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T
    Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T
      Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T
      Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T

      Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T

      24 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009224
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		5.3
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      24 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T представляет собой мощную и одновременно с этим экономичную модель. Для удобства обслуживания предусмотрено боковое натяжение цепи, что позволяет избежать контакта с острой цепью. Автоматический маслонасос обеспечивает нулевой расход на холостых оборотах. В целях повышения срока службы данной модели картер выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему выдерживает длительные повышенные нагрузки.

        Преимущества 

        • Бензиновый двигатель - для автономной работы 
        • Инерционный тормоз цепи - для защиты оператора
        • Праймер - для легкого запуска холодного инструмента
        • Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания
        • Мощный двигатель - для эффективной работы
        • Дополнительная рукоятка - для надежного хвата