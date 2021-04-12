Преимущества

Бензиновый двигатель - для автономной работы

Инерционный тормоз цепи - для защиты оператора

Праймер - для легкого запуска холодного инструмента

Автоматическая смазка цепи - для простого обслуживания

Мощный двигатель - для эффективной работы

Дополнительная рукоятка - для надежного хвата

Бензопила Oleo-Mac GSH 51 5031-9002E1T представляет собой мощную и одновременно с этим экономичную модель. Для удобства обслуживания предусмотрено боковое натяжение цепи, что позволяет избежать контакта с острой цепью. Автоматический маслонасос обеспечивает нулевой расход на холостых оборотах. В целях повышения срока службы данной модели картер выполнен из алюминиевого сплава, благодаря чему выдерживает длительные повышенные нагрузки.