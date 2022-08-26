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Бензопила Oleo-Mac GSH 56 Easy Start
5.0
1
25 990 ₽
Бензопилы
    Бензопила Oleo-Mac GSH 56 Easy Start
    Арт. О00000033766
    5.0
    1
    Бензопила Oleo-Mac GSH 56 Easy Start
    Бензопила Oleo-Mac GSH 56 Easy Start
      Бензопила Oleo-Mac GSH 56 Easy Start
      Бензопила Oleo-Mac GSH 56 Easy Start

      Бензопила Oleo-Mac GSH 56 Easy Start

      25 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033766
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Oleo-Mac
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		5.1
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      25 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензопила Oleo-Mac GSH 56 EASY START 5032-9002E1B – мощная модель для выполнения различных задач по распиловке древесины. Простота обслуживания. Бензопила оснащена автоматически регулируемым маслонасосом, он настраивает подачу масла в зависимости от размера пильной фурнитуры и условий использования. Безопасная работа. В конструкции предусмотрен защитный щиток, при нажатии на который срабатывает тормоз и пильная цепь практически моментально останавливается, что сокращает вероятность получения травмы в процессе использования инструмента

        Преимущества

        • Стальной кованый коленчатый вал - надежность
        • Катушка зажигания с электронным блоком управления - стабильная работа
        • Автоматический регулируемый маслонасос - практичность
        • Специальная конструкция глушителя - снижение шума для комфортной работы
        • Две рукоятки обеспечивают надежное удержание в руках, что повышает комфорт во время использования