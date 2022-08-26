Преимущества

Стальной кованый коленчатый вал - надежность

Катушка зажигания с электронным блоком управления - стабильная работа

Автоматический регулируемый маслонасос - практичность

Специальная конструкция глушителя - снижение шума для комфортной работы

Две рукоятки обеспечивают надежное удержание в руках, что повышает комфорт во время использования

Бензопила Oleo-Mac GSH 56 EASY START 5032-9002E1B – мощная модель для выполнения различных задач по распиловке древесины. Простота обслуживания. Бензопила оснащена автоматически регулируемым маслонасосом, он настраивает подачу масла в зависимости от размера пильной фурнитуры и условий использования. Безопасная работа. В конструкции предусмотрен защитный щиток, при нажатии на который срабатывает тормоз и пильная цепь практически моментально останавливается, что сокращает вероятность получения травмы в процессе использования инструмента