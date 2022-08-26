Бензопила Oleo-Mac GSH 56 Easy Start
Арт. О00000033766
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Вес, кг
|5.1
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Праймер
|Да
- Бензопила Oleo-Mac GSH 56 EASY START 5032-9002E1B – мощная модель для выполнения различных задач по распиловке древесины. Простота обслуживания. Бензопила оснащена автоматически регулируемым маслонасосом, он настраивает подачу масла в зависимости от размера пильной фурнитуры и условий использования. Безопасная работа. В конструкции предусмотрен защитный щиток, при нажатии на который срабатывает тормоз и пильная цепь практически моментально останавливается, что сокращает вероятность получения травмы в процессе использования инструмента
Преимущества
- Стальной кованый коленчатый вал - надежность
- Катушка зажигания с электронным блоком управления - стабильная работа
- Автоматический регулируемый маслонасос - практичность
- Специальная конструкция глушителя - снижение шума для комфортной работы
- Две рукоятки обеспечивают надежное удержание в руках, что повышает комфорт во время использования