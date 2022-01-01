Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Головка торцевая глубокая Ombra 112117 1/2"DR, 17 мм
320 ₽
Торцевые головки
    Головка торцевая глубокая Ombra 112117 1/2"DR, 17 мм
    Арт. О00000014454
    Головка торцевая глубокая Ombra 112117 1/2"DR, 17 мм

      Головка торцевая глубокая Ombra 112117 1/2"DR, 17 мм

      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014454

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Размер головки, мм
      		17
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      1 350 ₽
      5.0
      Набор комбинированных ключей Matrix 15426 (12 предметов, 6-22 мм, зеркальная полировка)
      Трещотка Jonnesway R2904
      2 150 ₽
      5.0
      Трещотка Jonnesway R2904
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      235 ₽
      5.0
      Удлинитель Jonnesway S24H2150 (1/4", 150 мм)
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (17x17 мм, оксидированный) SIT
      190 ₽
      5.0
      Ключ гаечный комбинированный Sitomo (17x17 мм, оксидированный) SIT
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      1 320 ₽
      4.5
      Трещотка Stayer PROFI 27786-1/2
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      760 ₽
      5.0
      Вороток Jonnesway Т-образный 1/2 250мм S23H41250
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      1 330 ₽
      5.0
      Шарнирный вороток Berger BG-12FRH (CrV, 1/2", 430 мм)
      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      335 ₽
      5.0
      Глубокая торцевая головка Ombra 112119 (1/2" DR, 19 мм)
      Головка торцевая глубокая Ombra 112113 1/2"DR, 13 мм
      310 ₽
      Головка торцевая глубокая Ombra 112113 1/2"DR, 13 мм
      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
      185 ₽
      Адаптер Практика 776-713 квадрат 1/2
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка WD-40 многофункц. 420мл
      Нет в наличии
      5.0
      Смазка WD-40 многофункц. 420мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Глубокая торцевая головка 112117 Ombra применяется с гайковертами. Приспособление используется для откручивания различного крепежа, к которому относятся гайки, болты и т.д. Оснастка просто незаменима в случаях, когда крепеж расположен в труднодосягаемом месте, где работа с гаечными ключами не удобна. Торцевые головки подходят для ударных нагрузок и обладают лучшим крутящим моментом по отношению к резьбе, чем другой подобный инструмент.

        Преимущества

        • Материал оснастки хром-ванадиевая сталь, что обеспечивает ее высокую прочность и стойкость к нагрузкам и механическим воздействиям
        • Еще одной особенностью торцевой головки является хромоникелевое покрытие, за счет которого с поверхности оснастки легко удаляются все видимые загрязнения и она не подвергается коррозии