Головка торцевая глубокая Ombra 112132 1/2"DR, 32 мм
Арт. О00000014452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Размер головки, мм
|32
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Персональная скидка
- Глубокая торцевая головка Ombra 112132 имеет увеличенную длину и применяется для работы со сложными деталями удлиненной или углубленной формы. Находит широкое применение у профессионалов при ремонтных работах в автомастерских, а также у любителей при обслуживании своего автомобиля и прочей техники.
Преимущества
- Головка изготовлена из хром-ванадиевой стали высокого качества, что делает ее устойчивой к коррозии и износу
- Изделие обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает интенсивные нагрузки